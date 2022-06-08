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Kardeşinin eşiyle birlikte olan Ryan Giggs'in son hali çok şaşırttı! "Bu ne hal..."

08.06.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın efsaneleri arasında yer alan Ryan Giggs, sansasyon yaratan olaylarla gündeme gelmişti. Önce eşinden ayrılarak birlikte olduğu Kate Greville'e şiddet uygulaması nedeniyle yargılanan Giggs'in adı daha sonra kardeşinin eşiyle ilişki yaşaması sebebiyle sıkça anılmıştı. Galli eski futbolcunun son hali ise görenleri şaşırttı...

Kardeşinin eşiyle birlikte olan Ryan Giggs'in son hali çok şaşırttı! "Bu ne hal..."

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda bir döneme damgasını vurmuş olan Ryan Giggs'in adı, 2017-2020 yılları arasında 10 yıllık eşinden ayrılıp birlikte olduğu Kate Greville'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanmıştı. O dönem tutuklanan Galli oyuncu, kefaletle serbest bırakılmıştı. Eski yıldız oyuncu, yapılan tüm iddiaları yalanlamıştı.

YENGESİYLE BİRLİKTE OLMUŞTU

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Sansasyonel olayların başrolü Ryan Giggs'in 2011 yılında kardeşi Rhodri'nin eşi Natasha ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Büyük yankı uyandıran bu olayın ardından kardeşi Rhodri ve eşi ayrılmıştı.

GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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İngiliz basınının haberine göre; eski kız arkadaşına saldırmak ve zorlayıcı davranışlarda bulunmaktan yargılanan ve yargı süreci devam eden Giggs'in yaşlı ve sakallı görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE GIGGS'İN SON HALİ

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