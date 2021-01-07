Adıyaman Fen Lisesi Öğrencisi Nehir Yücekaya ve TPAO Ortaokulu Öğrencisi Asya Yücekaya isimli kardeşler sosyal medya üzerinden ağaç dikme kampanyası başlattı.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü Adıyaman Fidanlık Şefliğinin desteği ile başlatılan kampanya kapsamında 1.000 ağaç dikiminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Manolya, oya, iğde, lavanta, yasemin gibi özel ağaçların dağıtılacağı kampanyanın tanıtımına Vali Mahmut Çuhadar’ın katıldığı etkinlikle başladı.

Vali Mahmut Çuhadar, “Pandemi ile birlikte daha fazla değerini kavradığımız temiz çevreye yönelik olarak, çocuklarımızın başlattıkları bu anlamlı girişimi önemsiyor ve destekliyoruz” diyerek çocukları tebrik etti.

Tanıtım etkinliğinde kampanya ile ilgili olarak Asya Yücekaya, “Çevre açısından dünyamız her geçen gün daha kötü bir noktaya giderken, bu gidişe ‘dur’ diyebilmek adına kendi çapımızda bir proje başlattık” diye konuştu.

Nehir Yücekaya ise, “Yaşadığımız şehir daha güzel olsun, güzel görünüp güzel koksun istiyoruz. Her bahçede bir güzellik olsun diyor ve bu özel ağaçlarımızı isteklilere ulaştırmak istiyoruz” dedi.

Kampanya herbahçedebirgüzellik ismiyle instagram üzerinden yürütülüyor.

