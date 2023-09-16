KARDEŞLERİM 96. BÖLÜM CANLI İZLE! Kardeşlerim saat kaçta, hangi kanalda? Heyecan dorukta!

Kardeşlerim dizisi merakla bekleniyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun kadrosunda bulunduğu Kardeşlerim dizisi bu akşam 96. bölümü ile ekrana gelecek. İşte Kardeşlerim 96. bölüm detayları ve tv yayın akışı...

KARDEŞLERİM 96. BÖLÜM CANLI İZLE!

Doruk’un ölümü sonrası, kendine zarar vermek isteyen Akif, ciddi bir tehlike yaşar. Asiye, sevdiğini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyken, Ömer’le birlikte Orhan ve Şengül’e karşı da son derece tavırlıdırlar. Evde hiç olmaması gereken bir eşyayı bulan Ayla’nın gergin tavrı ve hareketleri, Berk’i şüpheye düşürür. Akif’in, yaşadığı acının verdiği etkiyle yaptığı birtakım hamleler, Nebahat’i endişelendirirken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Ömer’in içine çekildiği durum, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

KARDEŞLERİM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kardeşlerim dizisi bu akşam 96. bölüm ile ekrana gelecek. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi ATV'de yayınlanıyor. Dizi saat 20.00'de başlayacak.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Windstrom 5: Büyük Kasırga (Yabancı Sinema)

11:45 Akıncı

12:30 Safir

15:25 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:50 Kalp Yarası



