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KARDEŞLERİM 96. BÖLÜM CANLI İZLE! Kardeşlerim saat kaçta, hangi kanalda? Heyecan dorukta!

16.09.2023 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. 4. Sezonuna giriş yapan diziden doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran ayrılmıştı. Dizinin yeni bölümü, yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Kardeşlerim saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kardeşlerim 96. bölüm canlı izle ekranı...

Kardeşlerim dizisi merakla bekleniyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun kadrosunda bulunduğu Kardeşlerim dizisi bu akşam 96. bölümü ile ekrana gelecek. İşte Kardeşlerim 96. bölüm detayları ve tv yayın akışı...

KARDEŞLERİM 96. BÖLÜM CANLI İZLE!

Doruk’un ölümü sonrası, kendine zarar vermek isteyen Akif, ciddi bir tehlike yaşar. Asiye, sevdiğini kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyken, Ömer’le birlikte Orhan ve Şengül’e karşı da son derece tavırlıdırlar. Evde hiç olmaması gereken bir eşyayı bulan Ayla’nın gergin tavrı ve hareketleri, Berk’i şüpheye düşürür. Akif’in, yaşadığı acının verdiği etkiyle yaptığı birtakım hamleler, Nebahat’i endişelendirirken, evi geçindirebilmek için yeni bir iş bulan Ömer’in içine çekildiği durum, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

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KARDEŞLERİM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kardeşlerim dizisi bu akşam 96. bölüm ile ekrana gelecek. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi ATV'de yayınlanıyor. Dizi saat 20.00'de başlayacak.

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Windstrom 5: Büyük Kasırga (Yabancı Sinema)
11:45 Akıncı
12:30 Safir
15:25 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:05 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:50 Kalp Yarası


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