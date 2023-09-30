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KARDEŞLERİM 98. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Kardeşlerim ne zaman başlıyor, saat kaçta? Yeni isim yeni gerginlikler!

30.09.2023 19:31 | Son Güncelleme:
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Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u kadrosunda bulunduran sevilen dizinin 98. bölümü sorgulanıyor. Dizinin son bölümündeOrhan, apar topar hastaneye götürülürken, Aybike de Ayla'yla ilgili öğrendiği gerçeklerin şokunu yaşadı. Yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Peki, Kardeşlerim ne zaman başlıyor, saat kaçta? İşte Kardeşlerim 98. bölüm Atv canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. İşte Kardeşlerim 98. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM 98. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Eren ailesi, Orhan’ın annesi Fatma’nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado’dan gelen gizemli aramanın peşine düşer. Berk’e karşı kendini mahcup hisseden Aybike, Berk’ten gitgide uzaklaşmaya başlar. Fatma her bir aile üyesine ilgi gösterip, kendini sevdirmeye çalışmaktadır. Ataman Koleji’ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yaman ve Akif cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet’in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Suzan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır.

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KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim dizisi saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. 4 sezondur devam eden Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor.

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

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