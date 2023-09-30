KARDEŞLERİM 98. BÖLÜM ATV CANLI İZLE! Kardeşlerim ne zaman başlıyor, saat kaçta? Yeni isim yeni gerginlikler!

Kardeşlerim yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Cumartesi akşamları reytinglerinde Gönül Dağı ile yarışan Kardeşlerim dizisi ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Bir arkadaş grubunun başından geçenlerin anlatıldığı dizi 4. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. İşte Kardeşlerim 98. bölüm ATV canlı izle ekranı ve ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM 98. BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Eren ailesi, Orhan’ın annesi Fatma’nın gelişinin şaşkınlığını yaşarken, Suzan da Sado’dan gelen gizemli aramanın peşine düşer. Berk’e karşı kendini mahcup hisseden Aybike, Berk’ten gitgide uzaklaşmaya başlar. Fatma her bir aile üyesine ilgi gösterip, kendini sevdirmeye çalışmaktadır. Ataman Koleji’ne yeni kayıt olan sürpriz isim, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yaman ve Akif cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet’in ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen Suzan, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır.

KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Kardeşlerim dizisi saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor. 4 sezondur devam eden Kardeşlerim dizisi her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:00 Safir

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

