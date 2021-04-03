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Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Asiye'yi korkutan olay! Emel'e ve kardeşlere neler oluyor?

03.04.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kardeşlerim, her Cumartesi izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Melisa'nın yapmış olduğu itiraf Kadir'i oldukça büyük bir çıkmaza sokmuştu. Peki Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Asiye'yi korkutan olay! Emel'e ve kardeşlere neler oluyor?

Her Cumartesi saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kardeşlerim, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Melisa'nın yapmış olduğu itiraf Kadir'i oldukça büyük bir çıkmaza sokmuştu. Peki Kardeşlerim dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI (7. BÖLÜM)

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ (6. BÖLÜM)

Melisa'nın yaptığı itiraf Kadir'i oldukça büyük bir çıkmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürecektir. Kardeşlerin yaşadığı hayat mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük şok ve panik yaşar, durumu idare etmekte çok zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan gemileri artık yakmaya karar verir. Nebahat ve Akif karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamlede bulunur ki tüm gerçekler gün yüzüne çıkmak üzeredir.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (7. BÖLÜM)

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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