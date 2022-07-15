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Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi

15.07.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Harika rolü ile oyunculuk kariyerinde çıkış yakalayan Gözde Türker, sosyal medya pozuyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi

Kardeşlerim dizisinden ayrılmasıyla oldukça konuşulan Gözde Türker, tatil için İtalya'yı tercih etti. Takipçileri için de pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen isim, mini etekli poz verdi.

GÖZDE TÜRKER'DEN MİNİ ETEKLİ POZ

1995 doğumlu 27 yaşındaki Gözde Türker oyunculuk kimliğiyle ön plana çıkıyor.

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi

Bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Türker, İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi.

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi

O poza takipçilerinden binlerce yorum geldi.

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi

Oyuncu, 24 Temmuz 2021'de Anıl Türker ile hayatını birleştirdi.

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi

Çocukluktan beri oyuncu olmayı isteyen Türker, henüz 9 yaşındayken tiyatro eğitimi almaya başladı.

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi

Lisans eğitimini ise Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamladı.

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi

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kardeşlerim
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