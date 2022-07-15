Kardeşlerim dizisinin Harika'sı Gözde Türker İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi

Kardeşlerim dizisinden ayrılmasıyla oldukça konuşulan Gözde Türker, tatil için İtalya'yı tercih etti. Takipçileri için de pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen isim, mini etekli poz verdi.

GÖZDE TÜRKER'DEN MİNİ ETEKLİ POZ

1995 doğumlu 27 yaşındaki Gözde Türker oyunculuk kimliğiyle ön plana çıkıyor.

Bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Türker, İtalya'dan mini elbisesiyle poz verdi.

O poza takipçilerinden binlerce yorum geldi.

Oyuncu, 24 Temmuz 2021'de Anıl Türker ile hayatını birleştirdi.

Çocukluktan beri oyuncu olmayı isteyen Türker, henüz 9 yaşındayken tiyatro eğitimi almaya başladı.

Lisans eğitimini ise Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamladı.





