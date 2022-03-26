Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın atlet sevgilisi nefes kesiyor! Cesur pozlarıyla olay oldu

ATV ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı Kardeşlerim dizisi, her bölümüyle izleyicilerden büyük takdir görmeye devam ediyor. Dizide rol alan isimlerden olan Bilal Yiğit Koçak, Ömer karakterini canlandırıyor.

KARDEŞLERİM'İN ÖMER'İNİN SEVGİLİSİ NEFES KESTİ!

Başrollerinde Bilal Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi, Cumartesi akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizide anne-babasız kalan 4 kardeşin hayat mücadelesi konu alınırken, Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Bilal Yiğit Koçak da bu genç yetenekler arasında yer alıyor.

Dizide girdiği her işte başarısız olan, agresifliğiyle sürekli başına iş açtığı bilinen ve Süsen karakterine ilgi duyan Ömer, performansıyla beğeni topluyor.

SEVGİLİSİ BİR MİLLİ ATLET!

Kardeşlerim dizisinin asi karakteri Ömer'i Bilal Yiğit Koçak'ın bir süredir milli atlet Berfe Sancak ile aşk yaşadığı bilinmekte. Koçak ile sevgilisi Berfe Sancak, geçtiğimiz dönemlerde Nişantaşı'nda ilk defa objektiflere yakalanmıştı.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan milli atlet Berfe Sancak ise, cesur paylaşımlarıyla kendisinden sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da 82 binden fazla takipçiyle sahip olan Berfe Sancak, karın kasları ve dekolteli pozlarıyla tekrar gündem oldu.

İşte Berfe Sancak'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



