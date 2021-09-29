Kardeşlerim dizisinin Ömer’i Bilal Yiğit Koçak, milli atlet Berfe Sancak’la görüntülendi

ATV'de yayınlanan Kardeşlerim adlı dizide Ömer karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Bilal Yiğit Koçak, milli atlet Berfe Sancak ile aşk yaşıyor.

OBJEKTİFLERE YAKALANDILAR

Kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncu, sevgilisi Berfe Sancak ile bugün Nişantaşı'nda ilk kez objektiflere yakalandı. Nişantaşı'nda bir kafede el ele görüntülenen sevgililer, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bilal Yiğit Koçak ile Berfe Sancak, "Birlikte paylaşım yapmayı tercih etmedik. Ama çevremizdeki yakın arkadaşlarımız ve bizi yakından takip eden sevenlerimiz ilişkimizi biliyor" dedi.

MEKANDAN AYRI AYRI ÇIKTILAR

Sevgililer, kafede birlikte kısa bir zaman geçirdikten sonra mekandan ayrı ayrı ayrıldılar. Ayrıca, Berfe Sancak'ın annesi Hanife Sancak ve kardeşi Tibet Sancak'ın da milli atlet olduğu öğrenildi. Oyuncunun, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.



