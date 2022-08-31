MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbiseli pozuyla beğeni rekoru kırdı!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbiseli pozuyla beğeni rekoru kırdı!

31.08.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, çok geçmeden Kardeşlerim dizisinde başrol Asiye rolünü canlandırmaya başladı. Seyirciler tarafından oldukça sevilen dizi, Şubat 2021'den beri ekranlarda yer alıyor. Dizinin göz önündeki oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbiseli pozuyla beğeni rekoru kırdı!

Su Burcu Yazgı Coşkun son zamanlarda oyunculuk performansıyla dikkat çeken genç yeteneklerden biri. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi ve seveni olan Coşkun'un pozları beğeni yağmuruna tutuluyor.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

2005 doğumlu 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun Kırmızı Oda dizisiyle dikkat çekse de oyunculuk alanında asıl yükselişini Kardeşlerim dizisi ile yaşadı. 21 Şubat 2021'den beri ekranlarda olan dizi, seyirciler tarafından çok beğenildi. Dizinin başrolü Asiye'yi canlandıran genç oyuncu sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbiseli pozuyla beğeni rekoru kırdı!

Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunan Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbiseli pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. O fotoğrafa binlerce yorum ve yüz binlerce beğeni geldi.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbiseli pozuyla beğeni rekoru kırdı!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbiseli pozuyla beğeni rekoru kırdı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülşen'in avukatları harekete geçti! Gülşen'in avukatları harekete geçti!
Tatlıses'in oğluyla ilgili mesajını canlı yayında okudu! "Beni İdo kurtardı"Tatlıses'in oğluyla ilgili mesajını canlı yayında okudu! "Beni İdo kurtardı"
Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çektiElini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
kardeşlerim su burcu yazgı coşkun Oyuncu yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

İkinci el oto piyasasına 'yüzde 90' şoku

Görüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti

Görüntüler gündem olmuştu! CHP o emniyet müdür yardımcısıyla ilgili harekete geçti

Bu sıralama çok konuşulacak! En çok o izleniyor

Bu sıralama çok konuşulacak! En çok o izleniyor

Nasrullah Ayan yaşıyor mu? Kardeşi duyurdu: Gözlerini oynatıyor

Nasrullah Ayan yaşıyor mu? Kardeşi duyurdu: Gözlerini oynatıyor

Türkiye’nin yeni devi suya indirildi!

Türkiye’nin yeni devi suya indirildi!

İlginizi Çekebilir

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.