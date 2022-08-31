Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbiseli pozuyla beğeni rekoru kırdı!

Su Burcu Yazgı Coşkun son zamanlarda oyunculuk performansıyla dikkat çeken genç yeteneklerden biri. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi ve seveni olan Coşkun'un pozları beğeni yağmuruna tutuluyor.

MİNİ ELBİSELİ POZ VERDİ

2005 doğumlu 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun Kırmızı Oda dizisiyle dikkat çekse de oyunculuk alanında asıl yükselişini Kardeşlerim dizisi ile yaşadı. 21 Şubat 2021'den beri ekranlarda olan dizi, seyirciler tarafından çok beğenildi. Dizinin başrolü Asiye'yi canlandıran genç oyuncu sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Instagram'da 3.1 milyon takipçisi bulunan Su Burcu Yazgı Coşkun mini elbiseli pozuyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. O fotoğrafa binlerce yorum ve yüz binlerce beğeni geldi.





