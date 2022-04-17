Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı! "Melek gibi olmuşsun"

Kardeşlerim dizisinde Asiye rolünü canladıran Su Burcu Yazgı Coşkun bu rolle ekranların tanınan simalarından biri haline geldi. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla da bir süre konuşulan Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada da oldukça popüler.

SU BURCU YAZGI COŞKUN'UN BEYAZ ATLI POZUNA BEĞENİ YAĞDI

2004 doğumlu genç oyuncunun beyaz atla verdiği poz 421 bin beğeni aldı.

Takipçilerinden, "Melek gibi olmuşsun", "Çok güzelsin" gibi yorumlar aldı.

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi olan Su Burcu Yazgı Coşkun Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı.

Kardeşlerim dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan Coşkun Beni Çok Sev, Bizim Hikaye, Bizi Hatırla, Aşk Yeniden gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.



Su Burcu Yazgı Coşkun Instagram'da, 'suburcuyazgiicoskun' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Tarzı ve kombinleriyle dikkat çekiyor.





