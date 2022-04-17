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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı! "Melek gibi olmuşsun"

17.04.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su Burcu Yazgı Coşkun, 2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Zeynep rolünü oynadı. Son zamanların parlayan yıldızlarından biri olan oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atla verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı! "Melek gibi olmuşsun"

Kardeşlerim dizisinde Asiye rolünü canladıran Su Burcu Yazgı Coşkun bu rolle ekranların tanınan simalarından biri haline geldi. Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla da bir süre konuşulan Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada da oldukça popüler.

SU BURCU YAZGI COŞKUN'UN BEYAZ ATLI POZUNA BEĞENİ YAĞDI

2004 doğumlu genç oyuncunun beyaz atla verdiği poz 421 bin beğeni aldı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı!

Takipçilerinden, "Melek gibi olmuşsun", "Çok güzelsin" gibi yorumlar aldı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı!

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi olan Su Burcu Yazgı Coşkun Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı!

Kardeşlerim dizisi ile iyi bir çıkış yakalayan Coşkun Beni Çok Sev, Bizim Hikaye, Bizi Hatırla, Aşk Yeniden gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı!

Su Burcu Yazgı Coşkun Instagram'da, 'suburcuyazgiicoskun' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı!

Tarzı ve kombinleriyle dikkat çekiyor.

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı!

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un beyaz atlı pozuna beğeni yağdı!

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