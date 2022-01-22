Kardeşlerim'in Cemile'si Nilsu Yılmaz'ın süper minili pozlarına beğeni yağdı!

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği 'Melek' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ve şimdilerde Kardeşlerim dizisinde 'Cemile' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nilsu Yılmaz, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Yılmaz, kırmızı elbiseli pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı. Yılmaz'ın paylaşımına, ''Gittikçe daha seksi oluyorsun'', ''Kırmızının en güzel hali'' ve ''Güzelliğinden kalbim duracak'' gibi yorumlar yapıldı.

2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nilsu Yılmaz, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmeye hak kazandı.

20 Dakika, Ufak Tefek Cinayetler, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan Yılmaz, kimi sosyal medya kullanıcısı tarafından Demet Özdemir'e benzetiliyor.

Cüretkar pozlarıyla dikkat çeken Yılmaz'ın, Instagram'da 460 bin takipçisi mevcut.





