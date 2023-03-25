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Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek evleniyor! Düğün tarihini duyurdu

25.03.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek geçtiğimiz 30 Aralık'ta sevgilisine Belgrad'da evlenme teklifi etmişti. Cihan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla düğün tarihini duyurdu.

Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek evleniyor! Düğün tarihini duyurdu

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Oğulcan karakterini canlandıran Cihan Şimşek'ten müjdeli haber geldi.

Ünlü oyuncu bir süredir beraberlik yaşadığı Sinem Şimşek ile evlilik tarihini açıkladı.

Cihan Şimşek 1

Sevgilisiyle gelinlik bakmaya giden oyuncu, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Turan Cihan Şimşek, 23 Haziran tarihini etiketleyerek, evlilik tarihini duyurmuş oldu.

Cihan Şimşek 2

Ünlü oyuncu sevgilisine 30 Aralık 2022'de Belgrad'da evlenme teklifi etmişti.

Cihan Şimşek 3

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