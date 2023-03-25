Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Cihan Şimşek evleniyor! Düğün tarihini duyurdu

Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Kardeşlerim dizisinde Oğulcan karakterini canlandıran Cihan Şimşek'ten müjdeli haber geldi.
Ünlü oyuncu bir süredir beraberlik yaşadığı Sinem Şimşek ile evlilik tarihini açıkladı.
Sevgilisiyle gelinlik bakmaya giden oyuncu, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Turan Cihan Şimşek, 23 Haziran tarihini etiketleyerek, evlilik tarihini duyurmuş oldu.
Ünlü oyuncu sevgilisine 30 Aralık 2022'de Belgrad'da evlenme teklifi etmişti.