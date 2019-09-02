YEMEK

Kardiyovasküler hastalıklara karşı kuruyemiş

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmaya göre, kuru yemiş tüketenler tüketmeyenlere göre kardiyovasküler hastalık geçirme ihtimali azalıyor.

Kardiyovasküler hastalıklara karşı kuruyemiş

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kardiyovasküler hastalık (CVD), 2016 yılında yaklaşık 17.9 milyon insanı etkileyerek dünyadaki ölümlerin başlıca nedeni arasında gösteriliyor. Uzmanlar, bu hastalıkla baş edebilmek için sağlıklı bir diyetler öneriyor. Akdeniz ve vejetaryen diyetler gibi bazı sağlıklı diyet türlerinde kuru yemişler kilit gıda bileşeni durumunda gösteriliyor.

Avrupa Diyabet Çalışmaları Birliği'nin (EASD) diyabet ve beslenme çalışma grubu, belirli CVD vakaları, bunlardan kaynaklı ölümler ile kuru yemiş tüketimi arasındaki ilişkinin kanıtının özetlenmesi amacıyla meta-analizi çalışması başlattı. PubMed ve Cochrane veri tabanlarında, insan çalışmaları ile sınırlı sistematik bir araştırma yapıldığı ve bu sistematik gözden geçirme ve meta-analizinde toplam 19 ileriye dönük çalışma dahil edildiği kaydedildi.

CVD VAKALARININ AZALTILMASINDA KURU YEMİŞ TÜKETİMİNİN ROLÜ GÖZLEMLENDİ
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Yapılan araştırma sonuçlarına göre; hiç tüketim olmamasına kıyasla günde 10 grama kadar kuru yemiş tüketiminde CVD vaka riskinin yüzde 13 azaldığı gözlemlendi. Günde yaklaşık 15-20 gram kuru yemiş tüketiminde ise CVD vakaları ve bunlara bağlı ölümlerde sırasıyla yüzde 29 ve yüzde 32 oranında daha düşük risk görüldü. Benzer biçimde günde 5 grama kadar tüketimde de krize bağlı ölüm açısından yüzde 16 daha düşük risk gözlemlendi. Sonuç olarak, farklı CVD vakaları ve bunlara bağlı ölümlerin azaltılmasında kuru yemiş tüketiminin faydalı bir rolü olduğu gözlemlendiği bildirildi.

KALP KRİZİNE BAĞLI ÖLÜM ORANLARINDA AVRUPA ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ
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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baha Aydoğ, konu ile ilgili değerlendirmesinde kalp hastalıklarının ne yazıkki Türkiye’de her yıl 300 bin kalp krizi, 125 bin ölüme yol açtığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütüne göre uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebileceğini belirten Aydoğ, kalp krizine bağlı ölüm oranlarının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğu Türkiye'de bu olumsuz durumun çocukluktan itibaren başlayan sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ve kalp dostu beslenme ile aşılabileceğinin altını çizdi.

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Uzman Dr. Baha Aydoğ, "Akdeniz tipi beslenme ve ALA bakımından zengin gıdaların vücudumuzun ve hayatımızın hemen her yönü için iyileştirici etkileri olduğunu biliyoruz. Bundan sonra, strese gireceğinizi hissettiğinizde fast-food, şekerleme ve geçici olarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan diğer her şeylerden uzak durun. Bunlar yerine, bir avuç ceviz tüketin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kalp sağlığını koruyan besinler sağlık ve beslenme

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