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  4. Karesili kadınlardan Sosyal Market’e tam destek

Karesili kadınlardan Sosyal Market’e tam destek

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine destek veren sosyal marketini Kadın Konseyi üyeleri ziyaret etti.

Karesili kadınlardan Sosyal Market’e tam destek

Karesi Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine destek veren sosyal marketini Kadın Konseyi üyeleri ziyaret etti. Kadın Konseyi üyeleri yanlarında getirdikleri malzemeleri sosyal markete teslim ettiler.
Karesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu ve yürütme kurulu üyeleri, Karesi Belediyesi’nin sosyal marketini ziyaret edip, vatandaşlara da destek vermeleri yönünde çağrıda bulundu.
Karesi sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahiplerine giyimden gıdaya, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar her türlü desteğin sağlandığı sosyal marketin bu seferki ziyaretçileri Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Demirözer Yarbaoğlu ve Yürütme Kurulu Üyeleri oldu. Yarbaoğlu ve beraberindeki meclis üyeleri çalışanlardan Sosyal Market hakkında yetkililerden bilgi alırken beraberlerinde getirdikleri hediyeleri de sosyal markete teslim ettiler.
Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Kadın Meclis Başkanı Yarbaoğlu, “Bu oluşumda emeği geçen ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Burası şehrimizin nabzını tutabilen, fertleri, aileleri takip edebilen, ihtiyaç sahibi kişi ya da ailelerimize bu ihtiyaçları sessiz ve derinden ulaştıran bir merkez. Bu merkezde işleyiş tamamen yardımseverlerimizin ve Karesi Belediyemizin desteği ile gerçekleşmekte. Hayırseverlerimizin pek çoğu arka planda bu yardımlarını yapıyorlar. Ancak biliyorum ki bu şehrin çok daha güçlü şekilde bunu yapması gerekiyor. Bu dönemde daha fazla harekete geçirerek öğrencilerimize daha fazla burs ulaştırmak, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını gidermek istiyoruz. Bu yüzden de tüm iş insanlarımızdan ve yardımseverlerden sosyal marketimiz için daha fazla destek bekliyoruz” dedi.

Karesili kadınlardan Sosyal Market’e tam destek

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