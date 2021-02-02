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Karesili öğretmenler Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nu ağırladı

02.02.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Karesi Öğretmen Akademisi; Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Karesi Öğretmen Akademisi; Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nu Karesili eğitimcilerle buluşturdu.
Balıkesir’de ilk ve tek resmi Öğretmen Akademisi olarak faaliyetlerine devam eden “Karesi Öğretmen Akademisi”; farklı konu ve konuklarıyla Balıkesir’de sinerji oluşturmaya devam ediyor. Karesi’de kurulan Öğretmen Akademisi ile Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Etkili Sınıf Yönetimi, Materyal Hazırlama ve İçerik Geliştirme ve Kişisel Gelişim ve Beceri Atölyeleri oluşturuldu. Bu başlıklar altında eğitimcilerimize mesleki ve kişisel özellikler yönünden katkı sağlamayı amaçlayan Akademi projesi; pandemi döneminde çevrim içi olarak internet üzerinden ünlü isimleri öğretmenlerle buluşturmaya devam ediyor.
Son olarak Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nu Karesili eğitimcilerle buluşturan Öğretmen Akademisi; “Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Öğretiminde Türk Mitolojisinin Bütüncül İşlevi” isimli başlığıyla eğitim seminerini tamamladı. Seminere yöneticiler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi. Aynı zamanda Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü’nü ve Şube Müdürü Tuncay Okay’ın da katıldığı eğitim oldukça verimli ilerledi.
Seminerde sunum yapan Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu; Türk kültüründe yer alan mitolojik kavramların kullanımını ve bunların eğitim hayatına entegre edilmesi konusundaki görüşlerini eğitimcilere aktardı. Aynı zamanda kendisi de Balıkesirli olan ve ata toprağı olarak nitelendirdiği Karesi ilçesinde Öğretmen Akademisi’nin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını ve bir ilçemizde böyle sistemli bir çalışmanın yapılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.
Seminerde söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ise Karesi ilçesinde proje bazlı çalışmalara büyük önem verildiğini, bunların da neticelerinin alındığını ve kurumsallaşma adına ”Karesi Proje Koordinasyon Ofisi” ve “Karesi Öğretmen Akademisi” gibi kurumsal çalışmaların ilerleyerek devam edeceğini vurguladı. Karesi’nin eğitim konusunda duyarlı çalışmalarının artarak devam edeceğini, Karesi Öğretmen Akademisi’nin 21.eğitiminde Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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