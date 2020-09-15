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Kargı Çobanlar grup yolu tamamlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 15.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Kargı’da geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan Çobanlar Grup Yolu asfaltlama çalışması tamamlandı.Çalışmaları yerinde inceleyen, AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av.

Kargı’da geçtiğimiz yıl yapımına başlanılan Çobanlar Grup Yolu asfaltlama çalışması tamamlandı.
Çalışmaları yerinde inceleyen, AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, 20 köyü birbirine bağlayan grup yolunun asfaltlama çalışmalarının yarın itibariyle tamamlanacağını belirtti.
Milletvekili Kaya’ya incelemeleri sırasında Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Kargı’da 20 köyü birbirine bağlayan Çobanlar Grup yolunda incelemelerde bulundu.
Yolda 8,7 kilometrelik kısmın tamamlandığını belirten Milletvekili Kaya, “Çobanlar Grup yolunda öncesinde 4 kilometre sıcak asfalt yapmıştık. Bu yolda 4,7 kilometre sıcak karışım yapıyoruz. Özel İdaremiz kendi imkanlarıyla burayı toplamda 8,7 metreyi sıcak karışımla asfaltlıyor. Kaliteli bir yol oluyor. İnşallah Çorumumuzun her köşesini bu şekilde sıcak asfaltla kaplayacağız. Çorum’a hayırlı olsun. Bu yoldan hem Kargı’nın yaylaları hem Çobanlar grup yolunda yaklaşık 20’ye yakın köyümüz faydalanıyor” dedi.

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