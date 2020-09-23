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Kargo ile uyuşturucu sevkiyatına operasyon

MUĞLA HABERLERİ  | 23.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesinde kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı duyumunu alan Narkotik Grup Amirliği ekipleri, belirlenen kargo şirketinde narkotik köpek ile birlikte arama yaptı.

Muğla’nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesinde kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı duyumunu alan Narkotik Grup Amirliği ekipleri, belirlenen kargo şirketinde narkotik köpek ile birlikte arama yaptı. Narkotik köpeğin tepki verdiği kargolarda yapılan arama çalışması sonrası 48,82 gram esrar, 4 parça halinde 7.44 gram Skunk ve kenevir bitkisi ele geçirdi.
Marmaris Narkotik Grup Amirliği ekipleri ise bir araçta yaptıkları aramada narkotik köpeğin tepki verdiği aracın direksiyon altında yaptığı aramada 13 parça halinde 72,2 gram Metamfetamin uyuşturucu ele geçirdi.
İki ayrı operasyonda tahkikat başlatılan 5 şüpheliden ikisi hakkında ilgili savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler.

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