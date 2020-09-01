YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi

Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi

AYDIN HABERLERİ  | 01.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Aydın’ın Didim ilçesine kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 227, 9 gram esrar maddesi ele geçirirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen iki kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi

İstanbul’dan Aydın’ın Didim ilçesine kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 227, 9 gram esrar maddesi ele geçirirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen iki kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul’dan Didim’e kargo vasıtası ile yüklü miktarda uyuşturucu maddesi geleceği bilgisine istinaden yapılan takip ve çalışmalarda kargo paketi ve olayla bağlantılı şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar neticesi, toplam “227,19” gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan tahkikat başlatıldı. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen Y.B. ve A.K. isimli şahıslar yakalanarak, yapılan tahkikatın ardından sevk edildikleri adli mercilerce A.K. alınan ifadesi sonrası, Y.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Kayseri Şeker’den çalışanlarına pandemide ilaç gibi destek
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Güder, 82 belediye başkanı arasından 6’ncı oldu
Özhan’dan İrfaniye Mahallesine yeni mağaza
Özhan’dan İrfaniye Mahallesine yeni mağaza
Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı
Yeni Malatyaspor'un yeni sezon formasını taraftar oyladı
İnciraltı için önemli buluşma
İnciraltı için önemli buluşma
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu
Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu

Aydın Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
13:14
İkindi
16:52
Akşam
19:46
Yatsı
21:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Demir Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
Yeniden açılan halı sahalar için "kalp krizi" uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.