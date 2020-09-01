Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi

İstanbul’dan Aydın’ın Didim ilçesine kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 227, 9 gram esrar maddesi ele geçirirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen iki kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. İstanbul’dan Didim’e kargo vasıtası ile yüklü miktarda uyuşturucu maddesi geleceği bilgisine istinaden yapılan takip ve çalışmalarda kargo paketi ve olayla bağlantılı şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar neticesi, toplam “227,19” gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Uyuşturucu Madde Ticareti Suçundan tahkikat başlatıldı. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen Y.B. ve A.K. isimli şahıslar yakalanarak, yapılan tahkikatın ardından sevk edildikleri adli mercilerce A.K. alınan ifadesi sonrası, Y.B. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

