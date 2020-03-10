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Karikatür yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi

AYDIN HABERLERİ  | 10.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Emekçi Kadınlar” konulu karikatür yarışması sonuçlarının açıklandığı sergide, dereceye giren eserler sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Emekçi Kadınlar” konulu karikatür yarışmasının kazananları açıklandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Emekçi Kadınlar” konulu karikatür yarışması sonuçlarının açıklandığı sergide, dereceye giren eserler sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
08 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Emekçi Kadınlar” konulu karikatür yarışmasının kazananları açıklandı. Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’de düzenlenen sergide dereceye giren karikatüristlere ödülleri takdim edilirken, sergilenmeye hak kazanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Serginin açılışını gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlemiş olduğumuz karikatür yarışmasında son noktaya geldik. Biz, Aydınlılar olarak şanslıyız. Büyükşehir Belediye Başkanımız bir kadın. Biz de onunla çalışmaktan çok mutluyuz. Çok da şanslı hissediyoruz kendimizi. Sergimiz hayırlı uğurlu olsun. Kadınlar için daha güzel, daha adaletli, daha barış dolu bir yıl olsun” diye konuştu.
Yarışmada Birinci Oğuz Gürel (İstanbul), İkinci Musa Keklik (İstanbul), Üçüncü Muammer Kotbaş (Ankara) olurken, Feriye Güzeloğlu, Hakkı Uslu, Şener Tosun ise mansiyon ödülü kazandı.

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