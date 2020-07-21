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Karikatürist Beytullah Heper eserleri ile anılıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev, Eskişehirli Karikatürist Beytullah Heper’in anısına düzenlenen “Beytullahname” sergisine ev sahipliği yapıyor.Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen ve küratörlüğünü Erol Büyükmeriç’in üstlendiği “Beytullahname” adlı sergi, 2017 yılında yaşamını yitiren Heper’in eserlerinden oluşuyor.

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev, Eskişehirli Karikatürist Beytullah Heper’in anısına düzenlenen “Beytullahname” sergisine ev sahipliği yapıyor.
Atila Özer Karikatürlü Ev’de düzenlenen ve küratörlüğünü Erol Büyükmeriç’in üstlendiği “Beytullahname” adlı sergi, 2017 yılında yaşamını yitiren Heper’in eserlerinden oluşuyor. Heper’in kaleminden çıkan karikatürlerin yer aldığı sergide, 62 eser bulunuyor. Büyükmeriç sergiye ilişkin değerlendirmesinde, “Bu sergi açıldığı için hüzünle karışık bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Beytullah Heper, bir ironi ve çizgi ustasıydı. Eskişehir’in önemli bir değeriydi, kendisini saygı ile anıyorum” diye konuştu.
Eserler 24 Temmuz’a kadar Atila Özer Karikatürlü Ev’de sergilenecek.

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