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Karim Benzema'dan tarihi performans

24.09.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karim Benzema, La Liga'da 200. gole ulaşan 10. futbolcu unvanını aldı.

Karim Benzema'dan tarihi performans

Lider Atletico Madrid'i kovalayan Real Madrid'in Mallorca'yı 6-1 yendiği maçta 2 gol ve 2 asistle oynayan Karim Benzema, La Liga'da 200. gole ulaşan 10. futbolcu oldu.

33 yaşındaki oyuncu Real Madrid tarihinde de bu rakamı yakalayan 4. isim unvanını ele geçirdi. Real Madrid'de daha önce Cristiano Ronaldo (311), Raal (228) ve Alfredo Di Stefano (215) 200 barajını aşmıştı.

Bu sezon durdurulamaz bir performans sergileyen Fransız futbolcu 6 maçta 8 gol kaydetti, 7 de asist yaptı.

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