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  4. Karısı Yasemin Şefkatli'ye "Sana hep açım" yazan İdo Tatlıses mesajı da fotoğrafı da sildi

Karısı Yasemin Şefkatli'ye "Sana hep açım" yazan İdo Tatlıses mesajı da fotoğrafı da sildi

15.02.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in şaşalı bir düğünle evlenen oğlu İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yle bir pozunu paylaşarak Sevgililer Günü'nü kutlamıştı. Notu dikkat çeken İdo Tatlıses kısa süre sonra fotoğrafı da notu da sildi.

Karısı Yasemin Şefkatli'ye "Sana hep açım" yazan İdo Tatlıses mesajı da fotoğrafı da sildi

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile evlenmiş ve şaşalı düğünleri günlerce konuşulmuştu. Ekim 2021'de nikah masasına oturan çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İdo, ‘Avradım’ dediği eşi ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıp altına “Seni ne öpmeye ne sevmeye doyabiliyorum. Sana hep açım kısacası” yazdı! Ama sonra yazdıklarını sildi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'ni paylaşımı neden sildiği bilinmezken daha sonra ikili birbirlerini pozlarını paylaşmaya devam etti.

Ekran Alıntısı

Yasemin Şefkatli kocasının doğum gününü de sosyal medyadan kutladı. Şefkatli paylaşımında "Seni çok seviyorum sevgilim, seninle gülmeyi, delirmeyi, seninle konuşmayı, paylaşmayı, seni dinlemeyi, dans etmeyi, sana bakmayı, seninle tartışmayı bile. Ben, içinde sen olan her şeyi çook seviyorum. İyi ki doğdun yol arkadaşım iyi ki yollarımız bir oldu" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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