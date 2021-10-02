Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında Fulya Öztürk'e izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu yaptığı Fulya İle Umudun Olsun programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Celal Bilgin isimli genç, izlediği cinsel içerikli bir videoda eşini gördüğünü iddia etti.

İddiasını kanıtlamak için Fulya ile Umudun Olsun programına başvuran Bilgin, çocuğuna DNA testi yapılmasını talep etti.

VİDEOYU STÜDYODA İZLETMEK İSTEDİ

Eşiyle internetten tanışarak 18 ay sonra evlenen ve bir de çocuk sahibi olan Bilgin, izlediği videodaki kişinin karısı olduğunu vücudundaki ameliyat izinden anladığını ifade etti.

Bu iddiasını kanıtlamak için söz konusu videoyu sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletmek isteyen Bilgin, stüdyoda çok ilginç anlar yaşanmasına sebep oldu. Bu durum karşısında stüdyodaki konuklar şaşkınlığını gizleyemezdi.

FULYA ÖZTÜRK GÖRÜNTÜLERE BAKAMADI

Sunucu Fulya Öztürk'ün ise görüntülere bakamaması dikkat çekerken "Tövbe Yarabbi! Sesini kapat" dedi. Programın psikoloğu Esra Ezmeci ise videoyu izlerken "Bu herkesin çekebileceği bir görüntü değil" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Avukat Handan Bakbak'ın "Sen böyle içerikli videoların peşinde misin?" sorusuna Bilgin çarpıcı bir cevap verdi.

"ŞÜPHELENDİĞİM İÇİN BU TİP VİDEOLAR İZLEDİM"

"Peşinde değilim” diyen Bilgin, “Ben böyle bir şeyin olabileceğini düşündüğüm için sürekli girip böyle sitelere baktım" ifadelerini kullandı.



