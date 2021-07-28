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Karısını silahla yaralayıp kaçan zanlı ormanlık alanda yakalandı

28.07.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karısını silahla yaralayıp kaçan zanlı ormanlık alanda yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iş yerinde tartıştığı eşi Kadriye Aydemir'i (23) silahla yaralayıp kaçan Himmet Aydemir (25), polis ekiplerince saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam Kahramankazan ilçesi Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi'nde, unlu mamullerin satıldığı iş yerinde, birlikte çalıştığı eşi Kadriye Aydemir ile tartışmaya başlayan Aydemir, 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine tabancayla ateş etti.

Zanlı olayın ardından kaçarken, ağır yaralanan Kadriye Aydemir, Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydemir, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tedaviye alınan kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, zanlı Himmet Aydemir'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydemir'in ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Güvenç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığı belirlendi.

Polis, Aydemir'i yakaladı. Zanlı, ilk ifadesinde suçunu kabul ederek ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını ve eşini vurduğunu belirtti.

Himmet Aydemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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