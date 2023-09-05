YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Karısını vurdu, yanına gitmek için polise dil döktü

Karısını vurdu, yanına gitmek için polise dil döktü

05.09.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinin bahçesinde tabanca ile bacağından yaralanan kadını kocasının vurduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin polis ekiplerine "karımı vurdular" diyerek hastaneye gitmek için ısrarda bulunduğu ancak karakolda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, dün Çukurbağ Mahallesi Musa Kazım Caddesi’ndeki iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesinde bulunan C.K., tabanca ile bacağından vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri evin etrafında incelemelerde bulunurken, görgü tanıklarının ifadesine de başvuruldu. Olay yerinde şüpheli tavırlar sergileyen C.K.’nın eşi S.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. S.K., polis merkezinde suçunu itiraf etti. S.K.’nın eşini vurduktan sonra ihbarda bulunduğu ve bölgeye gelen polis ekiplerine de yalan söylediği ortaya çıktı. Şüphelinin polis ekiplerine "karımı vurdular" diyerek hastaneye gitmek için ısrar ettiği de öğrenildi. Evdekilerin, S.K.’nın babasının otomobilinin yanına toplandığı, durumdan şüphelenen polisin araçta inceleme yaptığı ve olayda kullanılan tabancanın ele geçirildiği bildirildi.

S.K.’nın polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
211 kişinin zehirlendiği ilçede Başkan Öztürk’ten açıklama: “İnceleme sürüyor”211 kişinin zehirlendiği ilçede Başkan Öztürk’ten açıklama: “İnceleme sürüyor”
Aydın’da 435 öğretmene “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildiAydın’da 435 öğretmene “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi
Meteoroloji’den Aydın’ın batısına sağanak yağış uyarısıMeteoroloji’den Aydın’ın batısına sağanak yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Eylül Salı

İmsak
04:55
Sabah
06:24
Öğle
13:04
İkindi
16:42
Akşam
19:35
Yatsı
20:58

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Salı

İlkhayat eczanesi
Izmit
Çağdaş eczanesi
Karamursel
Fatih eczanesi
Izmit
Genç eczanesi
Kandira
İskele eczanesi
Dilovasi
Feyza eczanesi
Cayirova
Sevinç eczanesi
Basiskele
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.