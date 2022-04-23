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Karısıyla boşanma aşamasındaki zanlı kayınpederini silahla yaraladı

23.04.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Samsun'da karısıyla boşanma aşamasındaki şüpheli, eşinin babasını silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasındaki eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı ve çeşitli suçlardan 5 kaydı bulunan Ali B. (26), Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde İbrahim Bişi'ye (44) tüfekle ateş etti.

Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Bişi, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bişi'yi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, çevrede yaptığı araştırmada bir pompalı tüfek buldu.

Şüphelinin yakalanması için Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince çalışmalar sürüyor.

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