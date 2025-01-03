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  4. Karıştığı kavga Fenomen ismin başını yaktı! Kandıralı Ferdi tutuklandı

Karıştığı kavga Fenomen ismin başını yaktı! Kandıralı Ferdi tutuklandı

03.01.2025 17:20
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Sosyal medyada şarkıları ve birçok şeyi yanlış söylemesiyle bilinen 'Kandıralı Ferdi' lakaplı Ferdi Gülezen (28) karıştığı bir kavga nedeniyle tutuklandı. 'Yaralama' suçu nedeniyle aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Kandıralı Ferdi önce gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri tamamlanan fenomen isim sonrasında ise tutuklandı.

Sosyal medyada şarkıları yanlış söylemesi ile tanınan ve bu sayede ünlenen 'Kandıralı Ferdi' lakaplı Ferdi Gülezen karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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KANDIRA'DA GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Kandıra ilçesinde gözaltına alındı.

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KANDIRALI FERDİ İŞLEMLERİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ŞARKI ÇIKARTIP KLİP ÇEKTİ

Sosyal medyada şarkıları yanlış söylemesi ile kısa sürede ünlenen Kandıralı Ferdi kısa sürede binlerce kişi tarafından takip edildi. Kandıralı Ferdi daha sonra ise çıkardığı bir şarkıya klip çekti. Bu klip ise Youtube'ta bir ayda 1 milyon izlenme aldı.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NE SÖYLEŞİYE DAVET EDİLMİŞTİ

Kandıralı Ferdi'nin geçen günlerde Kocaeli Üniversitesi'nde söyleşiye çağrılması birçok tepkiyi de beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada onlarca tepki paylaşımı yapılmıştı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yaralama Kandıra fenomen
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