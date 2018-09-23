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Karius'tan Şampiyonlar Ligi finali itirafı: Sadece Sergio Ramos bilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Alman Bild Gazetesi'ne özel bir röportaj verdi ve Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e mağlup oldukları maçtaki hatalarına değinirken, siyah-beyazlı kulüpteki ilk günleri ile ilgili konuştu.

Karius'tan Şampiyonlar Ligi finali itirafı: Sadece Sergio Ramos bilir

Beşiktaş'ın Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, ülkesinin yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'in pazar sayısına birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

25 yaşındaki eldiven, Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 yenildiği son Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalardan Beşiktaş'a transfer sürecine dek pek çok itirafta bulundu.

İşte Karius'un açıklamaları:

"GEÇMİŞTEKİ HATALARIMLA BAŞA ÇIKMAK ZORUNDAYIM"

"Geçtiğimiz sezon boyunca düzenli olarak forma şansı buldum. Dolayısıyla normal şartlarda Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığım hataları açıklayamam. Belki de böyle olması gerekiyordu. Ramos'un bana attığı dirsek kasıtlı mıydı, bilmiyorum. Bunu bilecek kişi yalnızca Sergio Ramos'un kendisidir. Müdahale sonrası yere düştüğümde kendi kendime 'Ne oluyor?' dedim. Maçın adrenaliniyle yalnızca oyuna devam etmeyi düşündüm. Bununla birlikte hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyorum. Bu hataları yapmayabileceğimi biliyordum. Şu anda eski dengemi geri kazanmaya ihtiyacım var. Geçmişteki hatalarımla başa çıkmak zorundayım. Zira kendimi ateşe atamam."

"LIVERPOOL'DAN KAÇMAM GİBİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Jürgen Klopp ile hiçbir problemim yok. Kendisiyle iyi bir ilişkimiz var. Beni Mainz'dan Liverpool'a getiren kendisiydi. Hiç kimse benden ayrılmamı da istemedi. Dolayısıyla Liverpool'dan kaçmam gibi bir şey söz konusu değil. Sürekli oynamak istediğim bir yaştayım. O yüzden Alisson Becker'in transfer edilmesinin ardından İstanbul'a gelmeyi seçtim.

"TÜRK FUTBOLU HAFİFE ALINMAMALI"

"Süper Lig, kolay bir lig değil. Takımlar açık bir futbol oynuyor, stadyumlar dolu, şampiyonluk için de Bundesliga'nın tam zıttı bir yarış var. Oldukça iyi üç takım var: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Süper Lig'in ikinci sınıf bir lig olduğunu söyleyenlere şunu söyleyebilirim: Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i yendi ve grup aşamasında hiçbir maçını kaybetmedi. Bu, Türk futbolunun hafife alınmaması gerektiğini gösteriyor."

"TARAFTARIN DESTEĞİ İNANILMAZ"

"Vodafone Park'taki atmosfer inanılmaz, çok gürültülü. Buraya büyük bir geleneğe ve muazzam bir taraftara sahip bir kulüpten geldim. Dünyanın neresinde olursanız olun, Liverpool taraftarları beni tanır. Beşiktaş'ta da taraftarların desteği inanılmaz ve size duyulan bu aşk kendinizi harika hissetmenizi sağlıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius Şampiyonlar Ligi sergio ramos

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