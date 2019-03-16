Karius'tan Şenol Güneş'e tepki

Beşiktaş-Göztepe maçının ardından Alman kaleci Loris Karius yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karius'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kazanmak her zaman iyidir. Gol yemeden kazanmak daha iyidir. Özellikle Göztepe'ye karşı bunu yapabilmek çok zordu. İlk yarıda pek iyi oynamadık, ikinci yarıda daha iyiydik. Karşımızda iyi bir Göztepe takımı vardı, işimizi zorlaştırdılar ama sonucunda kazandık.

Tepkilere alışmak zorundasınız. Geçen hafta istediğim gibi geçmedi. Şenol hocayla konuştum, medyaya bazı yorumları olmuştu. Medyadan önce benimle konuşsa daha iyi olurdu, bunu ona söyledim. Bu durum beni biraz rahatsız etti."

ATIBA: İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK

Beşiktaş'ın dinamosu Atiba Hutchinson ise "Oyuna çok temposuz başladık. İlk yarıda yeteri kadar pozisyon bulamadık. İkinci yarıya golle başladık. İşimiz biraz daha kolaylaştı ama ikinci golü bulamadık. Takım halinde iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Karşımızda iyi organize olan bir Göztepe takımı vardı. Bizim için olumlu bir akşam oldu. Bugünden pozitif noktaları alıp bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Biz akıcı bir takımız. Son birkaç yılda bunu oynamaya alıştık. Bugün onun biraz dışına çıktık ama önemli olan 3 puan almaktı. Bazen böyle oyunlar ortaya çıkabiliyor, istediğiniz gibi oynayamıyorsunuz. Bugün de öyle oldu, kazanmak önemliydi" ifadelerini kullandı.