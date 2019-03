Karius'tan Şenol Güneş'e tepki

"Kazanmak her zaman iyidir. Gol yemeden kazanmak daha iyidir. Özellikle Göztepe'ye karşı bunu yapabilmek çok zordu. İlk yarıda pek iyi oynamadık, ikinci yarıda daha iyiydik. Karşımızda iyi bir Göztepe takımı vardı, işimizi zorlaştırdılar ama sonucunda kazandık.

LENS: ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA HER ŞEY OLABİLİR

Jeremain Lens de "En iyi maçlarımızdan birisi değildi ama iyi oynamadığınızda da kazanmak önemlidir bazen. Önemli olan 3 puanı kazanmaktı ve bunu başardık. Şampiyonluk yarışında liderle aramızda ciddi bir fark var. Ancak her şey açık. Lig yarışında her şey olabilir. Bizim maçlarımızı kazanmaya devam etmemiz lazım. Şimdi milli araya gidiyoruz, 3 hafta maç yapmayacağız. Burada kalanlar da çalışmaya devam edecek. Umarım ki milli aradan sonra kazanma serimize devam ederiz" diye konuştu.