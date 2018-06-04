Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde travma geçirdiği için hatalı gol yediği doğrulandı!

Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerden sonra Liverpool taraftarlarından ölüm tehditleri alan Alman kaleci Karius hakkında yine gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
Liverpool sağlık ekibi, Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerin, Ramos'tan yediği dirseğin travmaya sebep olmasından kaynaklandığı ifade edildi.
Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finali esnasında travma geçirdiği doktorlar tarafından doğrulandı.
Bu gelişme üzerine kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.
(Fanatik)
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