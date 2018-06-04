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Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde travma geçirdiği için hatalı gol yediği doğrulandı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 04.06.2018 22:55 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller nedeniyle gündem olan Liverpool kalecisi Loris Karius hakıkında ortaya flaş bir iddia atıldı. Karius'un, Sergio Ramos'tan yediği dirsek nedeniyle maç içerisinde travma geçirdiği doktorlar tarafından doğrulandı.

Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde travma geçirdiği için hatalı gol yediği doğrulandı!

Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerden sonra Liverpool taraftarlarından ölüm tehditleri alan Alman kaleci Karius hakkında yine gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Liverpool sağlık ekibi, Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerin, Ramos'tan yediği dirseğin travmaya sebep olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Loris Karius'un Şampiyonlar Ligi finali esnasında travma geçirdiği doktorlar tarafından doğrulandı.

Bu gelişme üzerine kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.

(Fanatik)

ramos-karius

loris


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liverpool Loris Karius

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