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Karius'un transferi sonrası Mignolet ile Klopp arasında gerginlik yaşandı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Liverpool'da Loris Karius'un Beşiktaş'a kiralanmasının ardından bir diğer kaleci Simon Mignolet ile teknik direktör Jürgen Klopp arasında gerginlik yaşandı.

Karius'un transferi sonrası Mignolet ile Klopp arasında gerginlik yaşandı

Loris Karius'un Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Liverpool'da ufak çaplı bir kriz yaşandı. Allison'un transfer edilmesinin ardından Liverpool'da oynama şansı iyice azalan Belçikalı kaleci Simon Mignolet, Belçika basınına flaş açıklamalarda bulundu.

''KARIUS'UN KİRALANMASI ÇOK GARİP''

Mignolet, ''Loris Karius'un ayrılmasından sonra kimse bana bir şey demedi. Liverpool'da geleceğim ne olacak bilmiyorum. Karius'un kiralanması bana çok garip geldi. Çünkü benim de kiralanma seçeneğim vardı ama nedense bir şekilde olmadı. Geçen sene benim yerime oynatılan kaleci kiralandı ama ben değil. İlginç...'' sözlerini kullanarak teknik direktör Jürgen Klopp'u eleştirmişti.

''HERKESİN İÇİNDE KONUŞMAK ANLAMSIZ''

Liverpool'un Alman teknik direktörü Klopp ise Mignolet'in sözlerine cevap verdi. Klopp, ''Kişisel problemleri herkesin içinde konuşmak anlamsız. Eğer bir şey söylemek istiyorsa direkt bana gelip öyle söylesin, gazetelere değil. Ayrıca kendisi Liverpool'da baya iyi bir maaş alıyor.'' dedi.

ONUN DA İSMİ BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Belçikalı kalecinin ismi Loris Karius'un transferi öncesinde Beşiktaş ile anılıyordu. İngiliz basını, Mignolet'in Beşiktaş ile anlaştığını iddia etmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Mignolet'in ismi transfer döneminde Napoli ve Barcelona ile de anılıyordu ancak tecrübeli kaleci Liverpool'da kalmıştı.

(Sporx)

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Loris Karius liverpool Simon Mignolet Jurgen Klopp

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