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Karius'tan Beşiktaş'ın kadın ve altyapı takımına ziyaret

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.11.2019 20:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı kulübün kadın futbol takımı ve altyapı takımını ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Karius'un, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde teknik ekip ve sporcular ile bir araya geldiği bildirildi.

Karius'un, kadın futbol takımı ile akademi takımlarının kalecilerine deneyimlerini aktardığı ve kaleci antrenörleri ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Loris Karius

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
az man değilsin sen :))))
bunun hep ilgisi kadınlara tabii bjkliler de en yakışıklı kaleci bizde demiyomu bide
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