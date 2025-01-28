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Kariyeri adeta çöktü! Ali Akman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 07:55
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Çorum FK, Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünde forma giyen genç santrafor Ali Akman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Kariyeri adeta çöktü! Ali Akman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünden transfer Ali Akman’ı transfer etti. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, genç santrfor Akman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖRÜLÜYORDU

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Çorum FK, Ali Akman transferini hazırladığı video ile sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan paylaşımda, Akman’ın Çorum’un plaka kodu olan 18 numaralı formayı giydiği görülürken, "Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünden transfer ettiğimiz Ali Akman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ali’ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Bursaspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki Ali Akman daha sonra Eintracht Frankfurt, NEC Nijmegen, Göztepe ve son olarak Dender EH forması giydi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ali Akman'ın kariyer düşüşü sosyal medyada gündem oldu.

Ali Akman'ın Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Olumlu bir gelişme, kariyerini yeniden şekillendirebilir.
Çorum FK için iyi bir transfer, takıma katkı sağlar.
Ali Akman'ın kariyeri daha da düşecek gibi görünüyor.
Transferin bir etkisi olmayacak, sadece zaman kaybı.

Anahtar Kelimeler:
Ali Akman
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