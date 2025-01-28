Kariyeri adeta çöktü! Ali Akman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünden transfer Ali Akman’ı transfer etti. Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada, genç santrfor Akman ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Çorum FK, Ali Akman transferini hazırladığı video ile sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan paylaşımda, Akman’ın Çorum’un plaka kodu olan 18 numaralı formayı giydiği görülürken, "Belçika liginden FC Verbroedering Dender EH Kulübünden transfer ettiğimiz Ali Akman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ali’ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bursaspor altyapısında yetişen 22 yaşındaki Ali Akman daha sonra Eintracht Frankfurt, NEC Nijmegen, Göztepe ve son olarak Dender EH forması giydi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Ali Akman'ın kariyer düşüşü sosyal medyada gündem oldu.