Karla kaplanan Kars'ta yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor

Sarıkamış'ta kar ve soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Dağların ve sarıçam ormanlarının karla kaplandığı ilçede aç kalan tilki, bozayı ve yaban kuşları, beyaz örtü üzerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Karla kaplı arazilerde dolaşan yaban hayvanları, buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalıştı.



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