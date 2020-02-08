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Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

ARDAHAN HABERLERİ  | 08.02.2020 18:29 | Son Güncelleme

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile karla mücadele de ‘farklı’ bir yöntem kazandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile karla mücadele de ‘farklı’ bir yöntem kazandı. İlk olarak kiralık greyderi gönderen Başkan Demir, Belediyesine karla mücadelede kullanılacak bağış araçlar getirdi.
Önceki dönemlerde kiralık bir greyder ile mücadele çalışması yürütmeye çalışıyordu. Kış şartlarının ağır olduğu kentte bu yöntem doğal olarak yetersiz kalıyordu.
Kentte Cuma gecesinden etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte hem araçlar hem de işçiler şehrin cadde, sokak ve kaldırımlarında eş zamanlı temizlik çalışması başlattı.
Başkan Faruk Demir’de karla mücadeleyi yerinde denetledi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarını yöneten Başkan Demir: "Güne yoğun kar yağışıyla başladık. Ekiplerimiz greyder, kepçe, kar kürüyücü ve tuzlama araçlarıyla meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek adına çalışmalarını sürdürüyor. Kardeş Belediyemiz Efeler Belediyesi tarafından belediyemize bağışlanan kar küreme aracı kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük hayatının hava şartları ve fiziki şartlar nedeniyle sekteye uğramaması için ekiplerimiz canla başla mücadele ediyor. Tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, kolaylıklar diliyorum.’’ dedi.
Öte yandan bir araya toplanan karlar kamyonlarla belediye tarafından şehrin dışına taşınıyor.

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