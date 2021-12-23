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Karla mücadele ekipleri 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu

23.12.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla mücadele ekipleri 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaralı yaşlı kadın, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla köye ulaşan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan 101 yaşındaki Gülizar Uzun'un evinde düşerek yaralanması üzerine ailesi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Köye giden ambulans kara saplanınca durum İlçe Özel İdare ekiplerine bildirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla saplandığı yerden kurtarılan ambulans, greyder eşliğinde köye ulaştı.

Sağlık ekiplerince ilk tedavisi evinde yapılan Uzun, daha sonra jandarma personelinin de desteğiyle ambulansa taşınarak Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine götürüldü.

Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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