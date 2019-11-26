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Karlar Ülkesi 2 (Frozen II), en iyi hafta sonu açılışına imza atan yabancı animasyon filmi oldu

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Karlar Ülkesi II (Frozen II), dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de ihtişamlı bir açılış gişenin yeni lideri oldu. En iyi hafta sonu açılışına imza atan yabancı animasyon film olma unvanını kapan Karlar Ülkesi II (Frozen II), Recep İvedik 6’yı yerinden etti.

Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2), peş peşe ulaştığı inanılmaz gişe rakamlarına bir yenisini daha ekledi. ABD'de ulaştığı kasım ayının en iyi animasyon rakamı, tüm zamanların en iyi üçüncü animasyon açılışı ve Disney'in en iyi açılışı rakamı başarısından sonra Türkiye de en iyi hafta sonu açılışına imza atan yabancı animasyon filmi oldu

YERLİ FİLMLER GERİDE KALDI

20 Kasım'da gösterime giren ve hafta içerisinde iki günde yaklaşık 320 bin seyirci tarafından izlenen animasyon, arkasına aldığı bu rüzgarı hafta sonunu da taşıdı ve 393 bin 251 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu. Beş günde 712 bin 882 seyirciye ulaşan film, hafta sonu performansıyla tüm zamanların en iyi hafta sonu açılış miktarına erişen yabancı animasyon yapım olma payesine erişti. Recep İvedik 6 ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nu geride bırakan film ayrıca, bu yıl içerisinde en iyi açılış yapan yabancı filmler listesinde Avengers: Endgame ve Captain Marvel'ın arkasında üçüncü sırada yer almayı başardı.

RECEP İVEDİK 6, 3 MİLYONU GEÇTİ

Gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Recep İvedik 6, 381.390 seyirciyle Box Office Türkiye'nin ikinci basamağında yer aldı. Film 17 günde toplam 3.206.280 seyirciye ulaştı.

Haftanın yeni filmi Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ise 292.685 seyirci tarafından izlenerek açılışını listenin üçüncü sırasında gerçekleştirdi. Haftalardır Box Office Türkiye hafta sonu listesinin ilk beşinde yer almaya devam eden filmlerden 7. Koğuştaki Mucize 158.361 seyirciyle dördüncü sırada kendine yer bulurken, Kral Şakir Korsanlar Diyarı ise 48.146 seyirciyle beşinci basamakta yer alan yapım oldu.

Listenin devamı sırasıyla;

  1. Cinayet Süsü 36.705
  2. Doktor Uyku 24.118
  3. Asfaltın Kralları 13.252
  4. Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk 9.553
  5. Parazit 6.083


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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Recep İvedik Türkiye`nin eğitim seviyesidir.
@skyrock22 doğru, seçimde de ekreme destek vermişti muhtemelen, kitlesinin bir kısmı da ona uymuş olmalı, sorgulamadan yaşadıklarına göre demek ki!
şahan cem vb. para kazandırmayın, bir taraflarını şişirip lüks içinde yaşattırmayın, kendilerini halktan üstün olarak hissettirmeyin, uyanın kekleniyorsunuz, filmlerine gösterilerine gitmeyin, aşağı indirin hepsini, uyanın rica ediyorum, paranıza sahip çıkın, küresel düzenin bir avuç insanı lüks içinde yaşatıp geri kalan çoğunluğun kısacık hayatını sürünerek yaşamasına dur deyin
berbattı recep ivedik 6 bende çocuklarda beyenmedik sürekli yanındakine hakaret edip durdu böyle sanat olmaz.
@gumout sanat değil o, lüks içinde yaşayıp halkı keklemek
@gumout iyi de zaten bu ilk gün yorumlarda belliydi. Niye bile bile gittiniz? O kadar berbat bir filmi 6 milyon seyircinin izlemesi ...
@gumout aynen katılıyorum genelde ivedik filmlerinde argo oluyor ama baya abartmış ayrıca bayanlara hakaret edip gülmemizi istiyor filminde yanlış ve aşırı seviyesiz buldum
@aydnmurat aynen
çocuk filmi olduğu zaman velilerde seyretmek zorunda kalıyor ondandır.)))))
@edipvar çocukların izlemesi bile yanlış olur bence
Aynen öyle bi de okullar aktivite olarak öğrencileri topluca götürüyor yani full çekmesi normal
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