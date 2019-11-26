Karlar Ülkesi 2 (Frozen II), en iyi hafta sonu açılışına imza atan yabancı animasyon filmi oldu

Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2), peş peşe ulaştığı inanılmaz gişe rakamlarına bir yenisini daha ekledi. ABD'de ulaştığı kasım ayının en iyi animasyon rakamı, tüm zamanların en iyi üçüncü animasyon açılışı ve Disney'in en iyi açılışı rakamı başarısından sonra Türkiye de en iyi hafta sonu açılışına imza atan yabancı animasyon filmi oldu

YERLİ FİLMLER GERİDE KALDI

20 Kasım'da gösterime giren ve hafta içerisinde iki günde yaklaşık 320 bin seyirci tarafından izlenen animasyon, arkasına aldığı bu rüzgarı hafta sonunu da taşıdı ve 393 bin 251 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu. Beş günde 712 bin 882 seyirciye ulaşan film, hafta sonu performansıyla tüm zamanların en iyi hafta sonu açılış miktarına erişen yabancı animasyon yapım olma payesine erişti. Recep İvedik 6 ve Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nu geride bırakan film ayrıca, bu yıl içerisinde en iyi açılış yapan yabancı filmler listesinde Avengers: Endgame ve Captain Marvel'ın arkasında üçüncü sırada yer almayı başardı.

RECEP İVEDİK 6, 3 MİLYONU GEÇTİ

Gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Recep İvedik 6, 381.390 seyirciyle Box Office Türkiye'nin ikinci basamağında yer aldı. Film 17 günde toplam 3.206.280 seyirciye ulaştı.