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Karlıova’da kar çilesi devam ediyor

İHA İHA
22.01.2024 10:05 | Son Güncelleme:
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Bingöl’ün Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

İlçeye bağlı 15 köy yolu ulaşıma kapanırken, sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeyle uğraştı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl merkezde sağanak yağış devam ederken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı etkili oluyor. 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde hafta sonu başlayan kar, ilçe merkezinde 30 santime kadar ulaştı. Yeni haftaya karla başlayan esnaflar işyerlerinin önündeki karları atarken, sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar nedeniyle ilçeye bağlı 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenilirken, bazı araçlar ise ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kar yağışının kendileri için bereket olduğunu belirten vatandaşlardan Ali Bulki, ’’Her sene 1-2 metre kar yağışı oluyordu. Bu sene geç başladı. İki gündür de aralıksız bir yağış var. İnşallah bu kar devam eder, bizim için kar berekettir” dedi.

Ayrıca kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerdeki yollar ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, mahalle ve caddelerde biriken karları temizlemek için çalışma başlattı.

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