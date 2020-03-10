BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün adını karla kaplı bir ova olmasından alan 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da üç aylık beyaz örtü kalkıyor.

Türkiye genelinde çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü yerleşim yerleri arasında yer alan 12 bin nüfuslu Karlıova'da hava sıcaklığının artması ile mevsimin son karı da temizleniyor.

Biriken kar kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, çocuklar ise kar keyfini sürdürüyor.

Karın erimeye başladığı ilçede mevsimin son karı çocuklar için oyun pistine dönüştü. İlçede bir araya gelen çocuklar okuldan arta kalan zamanlarda karda kayarak güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Çocuklardan Üveys Temiz, bu yıl kış mevsiminin çok soğuk geçtiğini, havaların ısınmasıyla son kar da erimeden karda kaymanın tadını çıkardıklarını söyledi.

Karlıova Belediyesinde kar küreme ekibi sorumlusu Hüseyin Doğan, cemrenin düşmesiyle ısınan havada kalan son karı da ilçe dışına çıkarmak için çalışma yürüttüklerini aktardı.

Bahçesinde biriken karı temizleyen vatandaşlardan Ömer Söğüt, güneşin yüzünü göstermesi ile mevsimin son karı erimeye başladığını söyledi.

İlçede hava sıcaklığının artmasını fırsat bilen besiciler kış boyunca ahırdan çıkaramadıkları hayvanlarını açık alanlarda otlatmaya başladı.

