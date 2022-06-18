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Karne günü apartmandan düşerek ölen lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

18.06.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karne günü apartmandan düşerek ölen lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Karne günü apartmandan düşerek ölen lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde karne alacağı gün oturduğu binanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi morgundan alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi Kartal Emir Uludağ'ın cenazesi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Helallik alındıktan sonra Uludağ'ın cenazesi, Esenevler Camisi'ne götürüldü. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uludağ'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Uludağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı.

Samsun'da dün, yaşadığı apartmanın dördüncü katından düşen özel bir lisede 3. sınıf öğrencisi olan Kartal Emir Uludağ, yaşamını yitirmişti.

Uludağ'ın anne ve babasının sabah işe gitmesinin ardından karnesini almak üzere okula gitmeye hazırlandığı öğrenilmişti.

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