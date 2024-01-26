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  4. Karne hediyesi olarak alınan cep telefonunu böyle çaldılar

Karne hediyesi olarak alınan cep telefonunu böyle çaldılar

İHA İHA
26.01.2024 08:56 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta kimliği belirsiz iki genç, 10 yaşındaki bir çocuğun elinden karne hediyesi olarak alınan telefonu kaparak kayıplara karıştı.

Olay sonrası küçük çocuk gözyaşlarını tutamazken yaşananlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı saat 18:00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki genç, sokak üzerindeki binanın önünde arkadaşı ile konuşan 10 yaşındaki Burak Halli’nin yanına geldi. Çocuğa saatin kaç olduğunu soran şahıslar, Halli’nin saati söylemek için telefonunu çıkarmasını bekledi. Saati söyledikten sonra telefonu tekrar cebine götürdüğü sırada, hırsızların telefonu elinden alıp kaçmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı olay üstüne şoka giren Halli, olduğu yerde titreyip ağlamaya başladı. Küçük çocuk, olayı annesine anlatırken aile durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin kayıplara karışan şahısları arama çalışması devam ederken yaşanan o anlar çevredeki binaların güvenlik kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

“TELEFONU OĞLUMA DAHA YENİ KARNE HEDİYESİ OLARAK ALMIŞTIM”

Küçük çocuğun annesi Gülten Halli, “Geçtiğimiz Salı günü saat 18:00 sıralarında oldu. Çocuğum kapının önündeydi. Komşumuzun binasının önünde merdivende arkadaşıyla oturuyorlarmış. 17-18 yaşlarında biri kapüşonlu diğeri de gömlekli iki genç yanlarından geçmiş. İlk başta ‘Selamünaleyküm’ deyip gitmişler. Sonra bir süre bekleyip çocukların yanlarına tekrar gelmişler. Çocuğuma kontörünün olup olmadığını sormuşlar. Oğlum da olmadığını söylemiş. Sonra saati sormuşlar. Oğlum saati söyledikten sonra telefonu cebine geri koyarken elinden alıp kaçıyorlar. Oğlum eve geldiğinde şoka girmişti. Titriyor ve ağlıyordu. ‘Bana zarar da verebilirler’ diye korkmuştu. Ne olduğunu sorduğumda telefonunu kaçırdıklarını söyledi. Olaydan sonra polise haber verdik. Ekipler çevredeki kameraları inceledi. Sonuç bekliyoruz. Telefonun değeri 10 bin liraya yakındı. Oğluma daha yeni karne hediyesi olarak almıştım. Oğlum o kadar ağlamış ki. 10 bin TL için çocuğumun gözyaşına değmez. İhtiyacı varsa gelip isteseymiş. Çocuğun psikolojisini de etkilediler. Onların vicdanına sesleniyorum. Onların da kardeşleri vardır. Ben çok üzüldüm. Bu başkasının çocuğuna da yapılmasın” dedi.

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