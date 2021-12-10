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Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozunu paylaştı!

10.12.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan güzel model Ashley Graham, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyük beden model, bu defa yatak pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozunu paylaştı!

34 yaşındaki ABD'li model Ashley Graham, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla beğeni topladı. İkinci kez anne olmak için gün sayan güzel manken, daha önce çıplak pozunu paylaşmıştı.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozunu paylaştı!

Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan Graham, cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozunu paylaştı!

Graham, yalnızca iddialı pozlarıyla değil, itiraflarıyla da adından söz ettiriyor.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozunu paylaştı!

2010 yılında Justin Ervin'le dünyaevine giren ünlü model, aşk hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozunu paylaştı!

Sevgilileriyle yatağa girdiği için hep üzülen taraf olduğunu söyleyen Graham, evlenmeden önce kimseyle cinsel birliktelik yaşamama kararı aldığını anlatmıştı.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozunu paylaştı!

11 yıllık eşi Justin Ervin'le sevgiliyken de bu kuralı çiğnemediğini belirten model, şimdilerde mutlu aile pozlarıyla takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozunu paylaştı!

Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozunu paylaştı!


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Anahtar Kelimeler:
Model Ashley Graham
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