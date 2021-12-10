Karnı burnunda Ashley Graham yatak pozunu paylaştı!

34 yaşındaki ABD'li model Ashley Graham, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla beğeni topladı. İkinci kez anne olmak için gün sayan güzel manken, daha önce çıplak pozunu paylaşmıştı.

Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi bulunan Graham, cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Graham, yalnızca iddialı pozlarıyla değil, itiraflarıyla da adından söz ettiriyor.

2010 yılında Justin Ervin'le dünyaevine giren ünlü model, aşk hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Sevgilileriyle yatağa girdiği için hep üzülen taraf olduğunu söyleyen Graham, evlenmeden önce kimseyle cinsel birliktelik yaşamama kararı aldığını anlatmıştı.

11 yıllık eşi Justin Ervin'le sevgiliyken de bu kuralı çiğnemediğini belirten model, şimdilerde mutlu aile pozlarıyla takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.



