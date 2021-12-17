Karnında 9 yıl boyunca "beze" sandığı şişlik 25 santimetre tümör çıktı

İLHAMİ ERKILIÇ - Karslı Aynur Kolcu'nun 9 yıl boyunca beze sandığı kötü huylu tümör, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde başarılı bir ameliyatla alındı.

Sarıkamış ilçesinin Yenigazi köyünde yaşayan 6 çocuk annesi, 46 yaşındaki Kolcu, yaklaşık 9 yıl önce kalçasındaki ağrı ve şişlik şikayetiyle gittiği sağlık kuruluşlarında, rahatsızlığının bezeden kaynaklandığı gerekçesiyle ileri tetkik yaptırmayı ihmal etti.

Şikayetlerinin artmasıyla yürümekte zorlanınca Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine başvuran Kolcu, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kutsi Tuncer tarafından muayene edildi.

Detaylı tetkiklerde Kolcu'nun karın bölgesinden kalçasına kadar yayılan kötü huylu tümör tespit edildi.

Doç. Dr. Tuncer, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kumtepe ve genel cerrah Doç. Dr. Erdem Karadeniz'in yer aldığı ekip tarafından ameliyata alınan kadın, 3 saatlik operasyonla uzunluğu 25, genişliği ise 10 santimetre olan tümörden kurtuldu.

- "Kitleyi tek parça halinde çıkardık"

Dr. Tuncer, AA muhabirine, bu tarz kitlelerin cerrahi açıdan birden fazla bölümü ilgilendirdiğini söyledi.

Ortopedistin karın bölgesindeki kitleyi tek başına çıkarmasının mümkün olmadığını anlatan Tuncer, "Kadın doğum ve genel cerrahiden hocalarımızın yardımıyla karın açılıp kitleyi serbestleştirdikten sonra kalça bölgesine uzanan kısmını da biz gevşetip çıkarılmasını sağladık. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatla kitleyi tek parça halinde çıkardık." dedi.

Tümörün daha fazla bölgeye yayılmasını engellediklerini, 1 gün sonra hastanın normal hayatına devam ettiğini belirten Tuncer, "Kitle özellikle ayakları hareket ettiren sinire yakındı. Biraz daha büyüse, belki o sinire etki edecek veya bağırsakta karın içindeki idrar torbasında önemli yapıya baskı yapıp orada problem oluşturabilirdi." diye konuştu.

- "Ortak aklın ve disiplinin ürünü"

Prof. Dr. Kumtepe ise kitlenin etek bölgesinden başlayıp karın içinin ortasına kadar uzandığına işaret ederek, bu bölgenin kadın doğum, genel cerrahi ve ortopedi ile ürolojiyi ilgilendirdiğini dile getirdi.

Ameliyatta kitleyi bütün olarak çıkartıp organları da koruduklarını aktaran Kumtepe, şunları kaydetti:

"Bu işlemi yaptığınızda hayati olan diğer organlara zarar vermemeniz lazım. Bu da tek kişinin değil, çoklu disiplinin yapacağı iş. Erdem hoca ile pelvis içindeki yapıyı diğer organlara zarar vermeden tamamen ayırdık ve kitleyi serbestleştirdik. Büyük titizlikle dokuya ve hastaya zarar vermeden kitleyi bütün olarak çıkardık. Bu cerrahi müdahale, ortak aklın ve disiplinin ürünü oldu. Operasyon güzel geçti, ameliyat sonrası hastada herhangi bir kadınsal hastalık söz konusu değil."

Doç. Dr. Karadeniz de hastayı sağlıklı şekilde taburcu edeceklerini söyledi.

- "Ameliyatla bacağımı kurtardılar"

Hasta Aynur Kolcu, beze sandığı şişin zamanla büyüdüğünü, ağrıları çoğalıp yürüyemeyecek duruma geldiğinde Tuncer'e başvurduğunu anlattı.

Sağlığına kavuştuğu için doktorlara teşekkür eden Kolcu, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun, ameliyatla bacağımı kurtardılar. Kitle büyüktü, içe doğru uzamıştı. Şişi dışarıda görüyordum ama vücudun içinde büyüdüğünü hiç fark edememişiz." ifadelerini kullandı.

Hastanın eşi Bedrettin Kolcu ise kitlenin tümör olduğunu Erzurum'da öğrendiklerini dile getirerek, "Tümörün büyük olması ve riskli bölgede bulunmasından dolayı ameliyat riskliydi. Hocalarımız cesaret verdiler ve eşim ameliyatla şifa buldu. Ameliyat sonrası çok şükür eşim ayağı kalktı." dedi.

