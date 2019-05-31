SPOR

Karolina Pliskova, Fransa Açık'a veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 31.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova üçüncü turda elendi.

Karolina Pliskova, Fransa Açık'a veda etti

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın altıncı gününde korta çıkan dünya 2 numarası Çek tenisçi Pliskova, klasmanda 31. sırada yer alan Hırvat Petra Martic ile üçüncü turda karşı karşıya geldi. Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve 85 dakika süren mücadelede Pliskova'nın servisini 5 kez kıran Martic, rakibini 6-3'lik setlerle 2-0 mağlup etti. 2017 Fransa Açık'ta yarı final oynayan 27 yaşındaki Pliskova, turnuvaya üst üste iki yıldır üçüncü turda veda ediyor. Martic, dördüncü turda Estonyalı Kaia Kanepi ile Rus Veronika Kudermetova maçının galibiyle karşılaşacak.

Art arda saldırdılar! Korkunç geceArt arda saldırdılar! Korkunç gece
Yasemin Can'dan olimpiyat kotasıYasemin Can'dan olimpiyat kotası
İngiliz basını Mesut Özil'in geleceğini tartışıyor: Özil'e ne oldu?İngiliz basını Mesut Özil'in geleceğini tartışıyor: Özil'e ne oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Açık Karolina Pliskova Hırvat Petra Martic

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

İbrahim Üzülmez'in yeni takımı belli oldu

İbrahim Üzülmez'in yeni takımı belli oldu

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

Süper Lig'e çıkan son takım belli oldu!

'Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı'

'Süper Lig çok güzel bir kulüp kazandı'

Milli takım dolu dizgin!

Milli takım dolu dizgin!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 7 isim

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

F.Bahçe 5. kez şampiyon oldu!

F.Bahçe 5. kez şampiyon oldu!

Ramil Guliyev'den altın madalya

Ramil Guliyev'den altın madalya

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karolina Pliskova, Fransa Açık'a veda etti

Pliskova turnuvaya veda etti

Yasemin Can'dan olimpiyat kotası

Yasemin Can'dan olimpiyat kotası

İngiliz basını Mesut Özil'in geleceğini tartışıyor: Özil'e ne oldu?

İngiliz basını Mesut Özil'in geleceğini tartışıyor: Özil'e ne oldu?

Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü genel kurulu yapıldı

Türkiye Muay Thai Federasyonu Taksim'de iftar yemeği düzenledi

Taksim'de iftar yemeği buluşması

A Milli Erkek Voleybol Takımı Belçika'yı yendi

A Milli Takım, Belçika'yı yendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.