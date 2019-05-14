Karpuzu çekirdeğiyle yiyenlere güzel haber: Karpuz çekirdeğinin 9 faydası

Yaz sofralarının olmazsa olmazı karpuz, çekirdeğine verene kadar sağlıklı bir meyve. Dilerseniz kavurarak dilerseniz de haşlayarak tüketebilirsiniz. İşte yedikçe mutluluk veren karpuzun çekirdeklerini atmamanız için 10 etkili neden; Yüksek oranda arginin içeren karpuz çekirdekleri, kan basıncını ve kalp hastalığı riskini azaltır. Çeşitli amono asitler içeren bu çekirdekler, organ sistemlerinde onarım işlemlerinin sürdürülmesine yardımcıdır. İçindeki B vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda kan ve sinir sistemini de düzene sokar. Diyabeti kontrol altında tutar ve diyabet semptomlarını hafifletir. Bunun için karpuz çekirdeklerinden çay hazırlayabilirsiniz. Bir çay bardağı karpuz çekirdeğini 1 litre suda 45 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra tüketebilirsiniz. Ancak öncesinde doktora danışmanızda fayda var. Çekirdeklerin içerdiği magnezyum, karbonhidrat metabolizmasını düzene sokar. Böylelikle kan şekeri seviyesi normale dönebilir. Güçlü bir protein ve amino asit kaynağıdır. Bu sayede tansiyon dengesini korumaya yardımcı olur. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyanın gözü onlarda! İşte birinci isim Sadece Ramazan ayında çıkıyor! Kargoyla Türkiye'nin her bir yanına... İftariyelik silah, kama ve ibrikler göreni şaşırtıyor

Eğer sürekli olarak kendinizi yorgun ve bitkin hissediyorsanız bunun için bir avuç karpuz çekirdeği yemeniz yeterli olacaktır. Demir bakımından zengin olan karpuz çekirdekleri, vücutta oksijenin taşınmasına yardım eder ve böylelikle kendinizi çok daha enerjik hissedebilirsiniz. Günlük protein ihtiyacınızı karpuz çekirdeğinden karşılayabilirsiniz. Bir fincan kurutulmuş karpuz çekirdeği yaklaşık 30 gram protein içerir. Hafızayı güçlendirir ve beyin sağlığını korur çünkü karpuz çekirdekleri iyi bir folat kaynağıdır. Folat ise hamilelik döneminde alınması gereken önemli bileşenlerdendir. İçerdiği doymamış yağ asitleri cildin nemli kalmasını sağlar. Cilt kusurlarıyla mücadele eder. Eğer akne sorunu yaşıyorsanız karpuz çekirdeklerinden faydalanabilirsiniz. Göz sağlığı için de son derece faydalıdır çünkü iyi bir A vitamini kaynağıdır. A vitamini, erken göz dejenerasyonu ve çeşitli göz hastalıkları riskini en aza indirir. Karpuz çekirdeklerini nasıl tüketebilirsiniz? Çekirdekleri karpuzla birlikte tüketmek istemeyenler çıkarıp sonra da yiyebilirler. Ancak protein değerinden yararlanabilmeniz için o çekirdeklerden bol bol tüketmeniz önerilir!