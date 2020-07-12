Kars AK Parti Genlik Kolları vatandaşlara maske dağıttı

Kars AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.

Başkan Bayrambey , AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı olarak vatandaşlara maske desteği sunduklarını belirtti.

Şehir merkezinde, maske dağıtım uygulamasını değerlendiren vatandaşlar ise devletin aldığı diğer önlemleri de desteklediklerini bu çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini belirterek AK Parti İl Gençlik Kolları teşkilatına teşekkürlerini ilettiler.

