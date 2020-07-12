YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars AK Parti Genlik Kolları vatandaşlara maske dağıttı

Kars AK Parti Genlik Kolları vatandaşlara maske dağıttı

KARS HABERLERİ  | 12.07.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kars AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.Başkan Bayrambey , AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı olarak vatandaşlara maske desteği sunduklarını belirtti.Şehir merkezinde, maske dağıtım uygulamasını değerlendiren vatandaşlar ise devletin aldığı diğer önlemleri de desteklediklerini bu çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini belirterek AK Parti İl Gençlik Kolları teşkilatına teşekkürlerini ilettiler.

Kars AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.
AK Parti Kars Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske dağıttı.
Başkan Bayrambey , AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı olarak vatandaşlara maske desteği sunduklarını belirtti.
Şehir merkezinde, maske dağıtım uygulamasını değerlendiren vatandaşlar ise devletin aldığı diğer önlemleri de desteklediklerini bu çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini belirterek AK Parti İl Gençlik Kolları teşkilatına teşekkürlerini ilettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

İzmir'de pompalı tüfekle vurulan kadın kurtarılamadı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

İzmir'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kadın kurtarılamadı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Bayburt’ta Dumlu köyü karantinaya alındı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Başkentte apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kars Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
02:47
Sabah
04:41
Öğle
12:18
İkindi
16:16
Akşam
19:46
Yatsı
21:31

Kars Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Saglık Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü

Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.