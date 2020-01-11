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  4. Kars buz kesti! Termometreler eksi 19’u gördü

Kars buz kesti! Termometreler eksi 19’u gördü

KARS HABERLERİ  | 11.01.2020 10:38 | Son Güncelleme

Kars’ta Sibirya soğukları etkili oluyor. Soğukların etkili olduğu kentte, termometreler eksi 19’u gösterdi. Aşırı soğuklardan Baraj Gölü dondu.

Kar yağışının ardından Kars’ta soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuktan Dereiçi mevkisinde bulunan baraj dondu. Bir günde donan baraj gölü ise görenleri şaşırttı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 17, Kars’ta 20, Ardahan’da 10, Erzurum’da 7, Erzincan’da 5, Iğdır’da 2 derece ölçüldü.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta hayatta durma noktasına geldi. Sabah erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, soğuktan olumsuz etkilenirken, bazı vatandaşlar ise soğuktan korunmak için toplu taşıma araçlarını tercih etti. Soğuk havanın kentte önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sibirya Soğuk hava Termometre

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İmsak
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Öğle
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İkindi
14:45
Akşam
17:07
Yatsı
18:31

Kars Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Kafkas Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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