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Kars Emniyet Müdürü Sağdıç, uygulama yaptı

KARS HABERLERİ  | 20.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsımda denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsımda denetimler hız kesmeden devam ediyor. Emniyet Müdürü Sağdıç, uygulama noktalarında Kovid-19 uygulaması yaptı.
Kars’ta Kovid-19 salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kent genelinde bir çok noktada yapılan uygulamalarda polis vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıyor. Uygulamalarda tedbirlere uymayan hakkında ise yasal işlem yapılıyor.
Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, uygulamalara noktalarına gelerek polis ekiplerince yapılan denetimleri yerinde gördü. Sağdıç, uygulama noktalarında polislerle birlikte uygulama yaptı. Vatandaşları uyulması gereken tedbirler hakkında bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürü Sağdıç’ın bizzat uygulamalara katılması ise vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kent genelinde bulunan uygulama noktalarını tek tek gezerek inceleme de yaptı.
Kars genelinde salgınla mücadele de başarılı olmak için bu tür uygulamaların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

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