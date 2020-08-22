Kars'ın meşhur lezzeti lalanga nasıl yapılır? Bu ipuçlarıyla herkes hazırlayabilecek...

Kahvaltı sofralarınızda yeni tada mı ihtiyacınız var? Lalanga tarifi ile bu arayışınız son bulacak. Osmanlı’dan beri Anadolu’nun en önemli lezzetlerinden biri olan lalanga, yapım kolaylığı nedeniyle yeni favoriniz olacak. Üstelik lalangayı yapmak için fazla malzeme de harcamayacaksınız; bu lezzeti sofranıza koymak için evinizde bulunan malzemeler yeterli olacak. Süt, yumurta, un, yoğurt ve kaşar peyniri ile hazırlanan bu yemek, her bakımdan sofranızın yeni yıldızı olacak.

Lalanga kahvaltı sofraları dışında çay saatlerinizin de yeni favorisi olacak. Reçel veya zeytinle tüketebileceğiniz lalanga, tek başına da son derece lezzetli bir atıştırmalık. Yapımı oldukça kolay olan lalanga tarifi ile sizi baş başa bırakıyoruz.

MALZEMELER

2 adet orta boy yumurta

1.5 su bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı yoğurt

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

LALANGA TARİFİ