Kars'ın meşhur lezzeti lalanga nasıl yapılır? Bu ipuçlarıyla herkes hazırlayabilecek...

Kahvaltı sofralarınızda yeni tada mı ihtiyacınız var? Lalanga tarifi ile bu arayışınız son bulacak. Osmanlı’dan beri Anadolu’nun en önemli lezzetlerinden biri olan lalanga, yapım kolaylığı nedeniyle yeni favoriniz olacak. Üstelik lalangayı yapmak için fazla malzeme de harcamayacaksınız; bu lezzeti sofranıza koymak için evinizde bulunan malzemeler yeterli olacak. Süt, yumurta, un, yoğurt ve kaşar peyniri ile hazırlanan bu yemek, her bakımdan sofranızın yeni yıldızı olacak.
Lalanga kahvaltı sofraları dışında çay saatlerinizin de yeni favorisi olacak. Reçel veya zeytinle tüketebileceğiniz lalanga, tek başına da son derece lezzetli bir atıştırmalık. Yapımı oldukça kolay olan lalanga tarifi ile sizi baş başa bırakıyoruz.
2 adet orta boy yumurta
1.5 su bardağı süt
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
2 yemek kaşığı yoğurt
2 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
Lalanga tarifinin yapımına yumurtalarımızı kırarak başlıyoruz. Yumurtaları derin bir kabın içine kırdıktan sonra köpürene kadar çırpıyoruz.
Ardından yumurtalara yoğurt ve süt ekliyoruz. Lalanganın tarifinde bulunan bütün sıvıları bu aşamada homojen bir hale getirmeliyiz.
Yumurta, süt ve yoğurdun içerisine kaşar peynirini ekleyerek çırpma işlemine devam ediyoruz.
Elde ettiğimiz hamura tuzunu ekledikten sonra ununu yavaş yavaş ekliyoruz. Ununu yavaşça eklememizin nedeni hamurumuzun topaklanmasını engellemek.
Hamur hazırlandıktan sonra 5 dakika boyunca dinlenmeye alıyoruz. Bu sırada tavaya yağı ekleyerek yağın kızmasını sağlıyoruz.
Hazırladığımız hamuru, kaşık yardımıyla orta kalınlıkta şekillendirerek kızgın yağın içerisine atıyoruz.
Lalanga hamuru çok sıvı bir formda olmadığı için tavada aynı anda üç lalanga pişirebilirsiniz.
Lalangaların arka ve ön kısımlarını eşit derece kızartmanız son derece önemli. Pişen lalangaları havlu peçete serili bir kaba aldıktan sonra fazla yağlarında arınmalarını bekliyoruz.
Lalanga tarifinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta elbette yemeğin hamurudur. Lalanga hamurunun çok cıvık veya çok katı olması yemeğin tadını bozacaktır. Lalanga hamurunun kek hamuru kıvamına benzemesi gerekir. Hamurların kaşık yardımıyla şekillendirilebilecek kadar katı olması işinizi kolaylaştıracak.
Lalanga yapımında gerekli olan yoğurt eğer elinizde yoksa tarifi sadece sütle de hazırlayabilirsiniz. Tarifteki yoğurt yerine yarım bardak daha süt eklerseniz, yemeğin lezzetinde hiçbir değişim olmayacaktır.
Eğer lalanganın daha hafif bir tatta olmasını tercih ederseniz; yağsız tavada yalnızca bir çay kaşığı yağ ile de lalangayı pişirebilirsiniz.
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