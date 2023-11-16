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Kars merkezli 3 ile uyuşturucu operasyonu

16.11.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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Kars merkezli 3 ilde sokak satıcılarına ve torbacılara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Kars merkezli 3 ile uyuşturucu operasyonu

3 ide eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Sokak Satıcıları Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Kars merkezli İstanbul ve Van olmak üzere 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonda; 151,31 gram metamfetamin maddesi, yaklaşık 2 kilo bonzai maddesi üretilebileceği değerlendirilen14,68 gram bonzai ham maddesi, 12,94 gram esrar maddesi, 25 bin 300 lira, 420 dolar ve 250 euro suçtan elde edilen gelir ile 1 cam aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli 5 kişi “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı.
Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S. (44) ve M.Y. (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars merkezli 3 ile uyuşturucu operasyonu

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